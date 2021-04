OPEC+ kondigt plan aan om productie geleidelijk te verhogen

(ABM FN-Dow Jones) De Organisatie van olie-exporterende landen en zijn bondgenoten zijn van plan om de olieproductie vanaf mei geleidelijk op te voeren. Dit zei de minister van energie van Saoedi-Arabië, prins Abdulaziz bin Salman, tijdens een persconferentie.

De groep olieproducenten, samen bekend als OPEC+, zei overeenstemming bereikt te hebben bereikt over de productieniveau's voor mei, juni en juli. OPEC+ zal de productie in mei met 350.000 vaten per dag verhogen, waarna in juni nog een verhoging van de productie volgt met 350.000 vaten per dag en in juli met 441.000 vaten per dag.

De Saoedische prins Abdulaziz bin Salman zei dat Saoedi-Arabië de vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag sinds januari 2021 geleidelijk zal terugdraaien. In mei verhoogt het land de productie met 250.000 vaten per dag. In juni wordt de productie met nog eens 350.000 vaten per dag hersteld, gevolgd door een productieverhoging van 400.000 vaten per dag in juli.

Analist Phil Flynn van The Price Futures Group zei dat hij verwachtte dat de producenten het productieniveau zouden verhogen, maar "niet verwachtte dat ze het nu zouden aankondigen, vooral niet nadat de vooruitzichten voor de vraag waren verlaagd", zei hij.

De olieprijs noteerde donderdag tot 2,9 procent hoger.