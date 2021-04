Beursblik: productieverhoging OPEC valt mee Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC en diens partnerlanden, verzameld in OPEC+, gaan de komende maanden hun productie verhogen, maar het tempo waarin valt mee. Dit zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO tegen ABM Financial News. "Hoewel de olieproductie zal stijgen in de komende maanden, gebeurt dit in een lager tempo dan aanvankelijk gedacht", aldus Van Cleef. Daarbij voorziet Van Cleef dat de oliereserves zullen blijven dalen. De vraag naar olie stijgt harder dan de productie, "wat positief uitpakt voor de olieprijzen". Wel waarschuwt de energie-econoom dat het opwaarts potentieel in zijn ogen beperkt is. ABN AMRO rekent aan het einde van dit jaar nog altijd op een prijs van 60 dollar voor een vat Brent en 57 dollar voor een vat WTI. Eind 2022 zijn de prijzen volgens de bank gestegen naar respectievelijk 65 en 61 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.