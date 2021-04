AEX sluit met nieuw record Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze verkorte Paasweek op een nieuwe recordstand gesloten, nadat eerdere pogingen deze week nog strandden. Bij een slot van 708,43 punten op donderdag, steeg de AEX 1,2 procent. De oude all-time high uit 2000 stond op 703,18 punten. Hoe lang de AEX stand houdt op zijn nieuwe recordniveau, is de vraag. "Er ligt een heel grote correctie voor de AEX op de loer", waarschuwde technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING voor de camera van ABM Financial News. Hij sluit daarbij een daling van 200 punten niet uit. Maar voor het zo ver is, belooft het eerst "een heel hete zomer voor de AEX" te worden, aldus Van den Akker. Veel aandacht ging donderdag uit naar de infrastructuurplannen van de Amerikaanse president Joe Biden, waarvan de details woensdagavond verschenen. Na een 1,9 biljoen dollar omvattend coronastimulusplan, mikt Biden op nog groter infrastructuurplan, dat zich onder meer richt op wegen, energievoorziening en digitale infrastructuur, zoals breedband internet. "Wanneer de economie in moeilijk vaarwater verkeert, is het investeren in infrastructuur iets waar de overheid makkelijk naar grijpt. Dit zorgt namelijk voor economische groei en zou ook de toekomstige economische groei moeten vergemakkelijken. Verder worden er bij zo’n budgettering enorm veel banen gecreëerd. Amerika heeft zoveel mogelijk mensen aan het werk nodig, om de gigantische staatsschuld beheersbaar te houden", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Uit de wekelijkse steunaanvragen in de VS bleek donderdag dat die afgelopen week zijn uitgekomen op 719.000 nieuwe aanvragen, waar economen 675.000 stuks voorspelden. Daar lieten beleggers zich echter niet door van de wijs brengen. Inkoopdata uit de eurozone waren positief: de inkoopmanagersindex voor de industrie steeg in maart naar 62,5 en daarmee de hoogste stand ooit gemeten. In Nederland kwam de PMI index zelfs uit op 64,7. In de VS waren de inkoopdata ook sterk. Zo steeg de inkoopmanagersindex van ISM in maart naar 64,7, wat veel beter was dan verwacht en het hoogste niveau in 38 maanden. Verder wachtten de oliemarkten op een bijeenkomst van OPEC+. Volgens persbureau Reuters gaan het oliekartel en zijn bondgenoten mogelijk vanaf mei geleidelijk de productiebeperkingen versoepelen. Donderdagmiddag werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent duurder. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1768. Stijgers en dalers Prosus ging donderdag aan de leiding in de AEX met een koerswinst van 5,3 procent. Woensdagavond bleek Prosus het belang in Delivery Hero te hebben uitgebreid tot bijna 25 procent. Bij de halfgeleiderbedrijven won ASMI 3,5 procent en ASML en Besi 2 tot 3 procent. Woensdag was de sector al in trek en donderdag deed het enorme investeringsplan van TSMC daar nog een schep bovenop. Bovendien kunnen deze bedrijven mogelijk profiteren van de infrastructuurplannen van Biden. De verliezen in de AEX waren zeer beperkt, met een min van 1,2 procent voor ArcelorMittal, terwijl Unilever 0,6 procent daalde. In de AMX won Eurocommercial Properties 2,8 procent op 19,33 euro. JPMorgan Cazenove verhoogde het koersdoel voor Eurocommercial Properties van 15,00 naar 20,00 euro, bij handhaving van het Neutraal advies. Basic-Fit was koploper met een plus van 4,7 procent en Aperam steeg 3,6 procent. Ook hier was het aantal dalers op één hand te tellen. Hekkensluiter JDE Peet's verloor slechts 0,3 procent. In de AScX wonnen Brunel en TomTom 3,4 en 3,7 procent. Acomo en Avantium daalden ruim een procent en Hunter Douglas bijna 2 procent. Tie Kinetix kreeg een grote opdracht van een prominente overheidsinstantie in Nederland ter waarde van 410.000 euro in vijf jaar. Het aandeel steeg 2,5 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot in Amsterdam kleurden de indexen op Wall Street groen en noteerde de S&P 500 voor het eerst boven de 4.000 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

