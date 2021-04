Wall Street richting groene opening

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen donderdag een groene opening voor Wall Street. Richting de openingsbel noteerde de future op de S&P 500 0,4 procent in de plus en steeg die op de Dow Jones index met 0,1 procent. De Nasdaq lijkt donderdag 1,2 procent hoger te openen.

Marktkenners hebben goede hoop dat de aandelenrally in het tweede kwartaal een vervolg krijgt, met behulp van de verdere uitrol van coronavaccinatieprogramma's die het economisch herstel moeten bevorderen en de nieuwe stimuleringsplannen van de Amerikaanse president Joe Biden.

Na een 1,9 biljoen dollar omvattend coronastimulusplan, onthulde Biden woensdag een nog groter infrastructuurplan.

Marktstrateeg Lars Skovgaard Andersen van Danske Bank Wealth Management denkt dat techaandelen een stootkussen kunnen zijn wanneer cyclische aandelen onverhoopt aan momentum verliezen. Ook profiteren halfgeleiders van het ruim 2 biljoen dollar omvattende infrastructuurplan van Biden, omdat de president onder meer flink wil investeren in breedband internet.

"Er is geen twijfel dat de markten verslaafd zijn aan stimuleringsmaatregelen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"In het algemeen lijken beleggers te geloven in de visie van Biden", concludeert de marktanalist.

Op macro-economisch vlak is het donderdag een drukke dag, met onder meer de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS.

Die kwamen afgelopen week uit op 719.000 nieuwe aanvragen, waar economen er 675.000 voorspelden. Een week eerder lag het aantal aanvragen op 658.000, na een neerwaartse bijstelling.

Ook interessant zijn de inkoopmanagersindexen van Markit en ISM. In Europese wezen de cijfers van de inkopers vanochtend op een flinke groeiversnelling voor de industrie.

Op Goede Vrijdag is Wall Street gesloten, maar verschijnt wel het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. Economen voorspellen voor de maand maart een banengroei van 675.000.

Verder wachten de oliemarkten op een bijeenkomst van OPEC+. Donderdagmiddag werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent duurder. De euro/dollar noteerde op 1,1746.

Bedrijfsnieuws

Micron Technology noteerde voorbeurs bijna 5 procent hoger, nadat de producent van geheugenchips woensdag nabeurs met sterke kwartaalcijfers kwam. The Wall Street Journal meldde bovendien dat Micron samen met Western Digital mogelijk een bod wil doen op Kioxia Holdings, dat de Japanse halfgeleider zou waarderen op circa 30 miljard dollar. Western Digital noteerde bijna 6 procent in de plus.

Halfgeleiders als Qualcomm en Advanced Micro Devices noteerden in de elektronische voorbeurshandel tot 2 procent hoger.

Ford steeg licht in de voorbeurshandel. De automaker moet de productie bij diverse fabrieken in de VS opschorten vanwege het toenemende chiptekort. Taiwan Semiconductor Manufacturing maakte donderdag een driejarig plan bekend om 100 miljard dollar te investeren en zo een eind te maken aan het chiptekort.

Pfizer noteerde voorbeurs licht hoger en BioNTech won ruim een procent. Het coronavaccin van de farmaceuten zou ook beschermen tegen de Zuid-Afrikaanse variant, bleek uit nieuwe data.

Ondertussen bevestigde Johnson & Johnson dat een batch van zijn coronavaccin die is geproduceerd in een fabriek van Emergent BioSolutions, niet voldoet aan de kwaliteitseisen, waardoor 15 miljoen doses niet kunnen worden gebruikt. Het aandeel Emergent daalde bijna 7 procent. J&J verloor een procent.

Microsoft heeft een deal van bijna 22 miljard dollar gesloten met het Amerikaanse leger om koptelefoons te leveren met zogeheten augmented reality. Het aandeel lijkt donderdag ruim een procent hoger te gaan openen.

De U.S. Securities and Exchange Commission heeft een voorlopig onderzoek geopend naar de perikelen rond Archegos Capital Management, meldden bronnen aan The Wall Street Journal. Het grote Amerikaanse investeringsfonds moest recent voor tientallen miljarden dollars aan posities liquideren.

Slotstanden

Wall Street sloot woensdag verdeeld. De S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 3.972,89 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 32.981,55 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 13.246,87 punten.