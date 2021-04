Autoregistraties dalen flink in maart Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De registratie van het aantal nieuwe personenauto's in Nederland daalde in maart met bijna 18 procent. Dit bleek donderdag uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Vorige maand werden 24.186 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat is 17,7 procent minder dan in dezelfde maand in 2020. Volgens BOVAG en RAI Vereniging blijft de coronacrisis de verkoop van nieuwe auto's in Nederland vooralsnog parten spelen. Volkswagen was het meest geregistreerde merk in maart, gevolgd door KIA, Toyota, Peugeot en BMW. De autobranche sluit het eerste kwartaal af met in totaal 80.885 nieuw geregistreerde auto’s ten opzichte van 103.053 stuks in 2020. Een daling van 21,5 procent. Voor dit jaar verwachten RAI Vereniging en BOVAG een totaal aantal registraties van 400.000 stuks. Afgelopen jaar werden in totaal 356.051 nieuwe auto's geregistreerd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

