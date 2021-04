Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger na goede industriële data uit Europa met in het achterhoofd een standvastige Europese Centrale Bank en een ambitieuze Amerikaanse president.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 427,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 15.051,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,4 procent met een stand van 6.092,40 punten. De Britse FTSE won donderdag 0,7 procent en steeg naar 6.763,19 punten.

In de eurozone zijn nog altijd zorgen over de economische gevolgen van de coronabesmettingen. Parijs besloot Frankrijk weer voor maand op slot te gooien na een stijging van het aantal besmettingen.

In Azië bleek de inkoopmanagersindex voor de industrie van Japan over maart nog meer aan kracht te hebben gewonnen dan eerder gedacht, terwijl dezelfde index voor China nog wel op groei duidde, maar minder dan een maand eerder. Uit de eurozone en het Verenigd Koninkrijk kwamen vandaag eveneens industriële inkoopdata over maart naar buiten en die gaven een sterk beeld van de bedrijvigheid.

De Duitse detailhandelsverkopen liepen in maart weliswaar op, maar bleven wel achter bij de verwachtingen.

Voor vandaag staan vooral de wekelijkse steunaanvragen in de VS in de belangstelling, daar vrijdag het Amerikaanse banenrapport over maart verschijnt. Voor afgelopen week worden 675.000 aanvragen verwacht.

Verder komen nog twee Amerikaanse inkoopmanagersindices voor de industrie over maart naar buiten, gevolgd door de bouwuitgaven in februari.

Er is donderdag één optreden van een monetair prominent en dat betreft de voorzitter van de Federal Reserve van Dallas Robert Kaplan.

Olie noteerde donderdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 2,1 procent in het groen op 60,40 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 63,93 dollar werd betaald, een stijging van 1,9 procent. Het oliekartel OPEC komt vandaag en morgen bijeen voor een vergadering, waarbij de verwachting is dat er nog niet tot een productieverhoging zal worden besloten.

De euro/dollar noteerde op 1,1739. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1722 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1726 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Het aandeel Atos is donderdag in Parijs hard gedaald, nadat het bedrijf melding maakte van onregelmatigheden in de boekhouding. Er werden bij de controle van de cijfers onregelmatigheden ontdekt in de boekhouding van twee Amerikaanse dochterbedrijven. Deze twee bedrijven, Atos IT Solutions and Services en Atos IT Outsourcing Services, zijn goed voor ongeveer 11 procent van de omzet en 9 procent van de operationele marge van Atos. Er zijn nog geen materiële afwijkingen geconstateerd van de in februari gepubliceerde cijfers, benadrukte Atos. Het aandeel noteerde 14,2 procent lager.

Sodexo heeft ook in het afgelopen halfjaar de omzet flink zien dalen, maar gaat voor de tweede helft van het jaar uit van een autonome groei. Sodexo omschreef de omstandigheden nog altijd als volatiel en dan met name in Europa, waar nieuwe besmettingsgolven met het coronavirus worden gemeld. Voor de tweede helft van het jaar verwacht Sodexo een autonome omzetgroei van 10 tot 15 procent met een onderliggende operationele marge van 3,1 procent tegen constante wisselkoersen. De koers van het aandeel noteerde X procent .

In Parijs noteerde meer dan de helft van de hoofdaandelen in het groen, onder aanvoering van het aandeel Vinci, dat bijna 3 procent steeg. De aandelen met koersverlies hielden deze onder het procent.

In Frankfurt zag een derde van de aandelen uit de hoofdgraadmeter zijn koers dalen. Het aandeel Daimler kwam er bij deze groep het slechtst vanaf met een koersverlies van bijna 2 procent. Het aandeel Delivery Hero was de sterkste stijger met een plus van 3,5 procent. Woensdagavond bleek Prosus het belang in Delivery Hero te hebben vergroot naar 25 procent. Prosus steeg in Amsterdam met 5,7 procent. Daarmee bleef het ASMI en Adyen voor, die 3,2 en 2,1 procent stegen.

Sowieso deed de halfgeleidersector het goed, na indrukwekkende investeringsplannen van TSMC. ASML won 1,5 procent en Infineon 1,1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.



De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,4 procent tot 3.972,89 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 32.981,55 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 13.246,87 punten.