Valuta: zijwaartse trend voor euro en dollar

(ABM FN-Dow Jones) Na de scherpe woorden van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde en het omvangrijke plan van de Amerikaanse president Joe Biden, heeft de euro een evenwicht gevonden tussen de 1,17 en 1,18 dollar.

"Dat maakt de beweging van de euro ten opzichte van de dollar voorlopig zijwaarts", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat de euro voorlopig tussen de 1,17 en 1,18 dollar blijft hangen, maar dat richting het einde van het jaar de aantrekkende economie van de Verenigde Staten de euro wel richting de 1,15 dollar laat koersen", aldus Van der Meer.

Van der Meer schat in dat de euro zelf positief reageerde op de stevige woorden van Lagarde woensdag.

Lagarde waarschuwde de markt woensdag om niet tegen de Europese Centrale Bank te wedden, ondanks de "uitzonderlijke omstandigheden". "Ze kunnen ons zoveel testen als ze willen […] Wij hebben momenteel uitzonderlijke instrumenten tot onze beschikking […] en zullen die gebruiken als het nodig is", waarschuwde zij in een interview met Bloomberg TV.



"Zij gaf daarmee aan dat de ECB pal staat en dat de rente voorlopig echt laag blijft. In de wereld van vandaag is dat een gunstig signaal voor de economie van de muntunie en voor de euro. Het Biden-plan is omvangrijk en goed voor economie en de nationale munt, maar zal nog de nodige discussie met zich meebrengen, zeker als de financiële invulling ervan fiscale voordelen gaat kosten", aldus de valutahandelaar van Ebury donderdag.

In Azië bleek de inkoopmanagersindex voor de industrie van Japan over maart nog meer aan kracht te hebben gewonnen dan eerder gedacht, terwijl dezelfde index voor China nog wel op groei duidde, maar minder dan een maand eerder. Uit de eurozone en het Verenigd Koninkrijk kwamen vandaag eveneens industriële inkoopdata over maart naar buiten en die gaven een sterk beeld van de bedrijvigheid.

De Duitse detailhandelsverkopen liepen in maart weliswaar op, maar bleven wel achter bij de verwachtingen.

Voor vandaag staan vooral de wekelijkse steunaanvragen in de VS in de belangstelling, daar vrijdag het Amerikaanse banenrapport over maart verschijnt. Voor afgelopen week worden 675.000 aanvragen verwacht.

Verder komen nog twee Amerikaanse inkoopmanagersindices voor de industrie over maart naar buiten, gevolgd door de bouwuitgaven in februari.

Er is donderdag één optreden van een monetair prominent en dat betreft de voorzitter van de Federal Reserve van Dallas Robert Kaplan.

De euro noteerde donderdag onveranderd op 1,1739 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8517 Britse pond. Het Britse pond noteerde donderdag vlak op 1,3780 dollar. De dollar noteerde 0,3 procent hoger op 6,5733 Chinese yuan. De dollar won vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 110,8075 yen.