Beursblik: UBS verhoogt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor KPN verhoogd van 2,95 naar 3,20 euro met een onveranderde koopaanbeveling. "Ondanks dat het aandeel KPN dit jaar al goed heeft gepresteerd, met een plus van 17 procent, zien we meer opwaarts potentieel", aldus analist Polo Tang. De analist gaat daarbij uit van een scenario waarin KPN zelfstandig blijft. Een eventuele overname zou de koers zelfs nog verder omhoog kunnen duwen, voegde hij toe. Ook ziet UBS ruimte voor KPN om vanaf 2022, als de veiling van 3,6 GHz spectrum achter de rug is, eigen aandelen in te kopen, "wat kan resulteren in een jaarlijks dubbelcijferig rendement voor aandeelhouders". Het aandeel KPN steeg donderdag 0,3 procent naar 2,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.