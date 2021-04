Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het koersdoel voor DSM verhoogd van 160,00 naar 164,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De analisten wezen op de woensdag door DSM aangekondigde overname van de aromatische activiteiten van Amyris. "Een mooie toevoeging”, aldus Kepler. Daarnaast stelde Kepler ook optimistisch gestemd te zijn over de aankomende kwartaalcijfers van DSM. Die worden op 5 mei gepubliceerd. De analisten verhoogden hun winstramingen voor 2021 tot en met 2023 met 1 à 2 procent. Het aandeel DSM daalde donderdag 0,2 procent naar 143,95 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

