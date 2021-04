Koers Franse Atos hard onderuit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) Het aandeel Atos is donderdag in Parijs hard gedaald, nadat het bedrijf melding maakte van onregelmatigheden in de boekhouding. De koers viel 13,6 procent terug. Er werden bij de controle van de cijfers onregelmatigheden ontdekt in de boekhouding van twee Amerikaanse dochterbedrijven. Deze twee bedrijven, Atos IT Solutions and Services en Atos IT Outsourcing Services, zijn goed voor ongeveer 11 procent van de omzet en 9 procent van de operationele marge van Atos. Er zijn nog geen materiële afwijkingen geconstateerd van de in februari gepubliceerde cijfers, maar ondanks extra onderzoek kon Atos ook nog niet vaststellen of de inkomsten wel voldoende gecontroleerd zijn op zulke mogelijke "materiële" afwijkingen. Atos heeft externe hulp ingeroepen om de kwestie te onderzoeken. Dit vergt alleen wel tijd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

