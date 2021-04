Beursupdate: AEX opent op hoogste stand ooit

waar gaat het naartoe bidden gaat 3000 miljard weer in de economie pompen wat gaat onze demisionare regering doen ook 200 miljard pompen in onze economie het geld moetrollen op weg naar meer vaccinaties is de weg moet 2 miljoen per dag worden want we worden gek gemaakt met al die lockdowns alles moet gaan draaien kom op rutte geen gezeik meer de jong moet zijn scoolgeldschoolgeld terughalen want zijn beleid is niet goed te praten