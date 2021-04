Nederlandse industrie beleeft sterkste groei sinds februari 2018 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De industriële activiteit in Nederland is in maart gestegen naar het hoogste punt sinds februari 2018. Dit bleek donderdag uit cijfers van Markit Economics en Nevi. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 59,6 naar 64,7 in maart. "Nog nooit namen nieuwe orders in binnen- en buitenland zo snel toe, ondanks de harde lockdowns", zei econoom Albert Jan Swart van ABN AMRO in een toelichting. De snelle groei, die waarschijnlijk voortkomt uit optimisme over economische herstel later dit jaar, heeft echter ook negatieve effecten, waarschuwde Swart. "De levertijden van onderdelen en materialen zijn nog nooit zo snel toegenomen." Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.