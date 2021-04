TIE wint grote overheidsopdracht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft een groot contract binnengehaald bij een "prominente Nederlandse publieke overheidsinstantie" om elektronisch factureren door te voeren bij 15.000 leveranciers. "Dit contract is een belangrijke overwinning voor TIE Kinetix", stelde het bedrijf donderdag. Het contract heeft een waarde van 410.000 euro in vijf jaar tijd en kan vijf keer met een jaar worden verlengd. Eerder sloot TIE Kinetix al gelijksoortige overeenkomsten met de gemeente Amsterdam en Rotterdam en andere grote publieke instanties. De leveranciers worden vanaf vandaag aangesloten op een gepersonaliseerd portaal bij deze instantie. Het portaal vervangt het huidige e-facturatie-systeem en gaat ruim 1 miljoen transacties per jaar uitvoeren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

