Royal Delft Group stelt jaarvergadering uit

(ABM FN-Dow Jones) Royal Delft Group heeft zijn Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgesteld vanwege maatregelen omtrent het coronavirus. Dit maakte de maker van sieraardewerk uit Delft donderdag voorbeurs bekend. De vergadering stond gepland op 18 mei dit jaar. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

