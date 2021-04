AEX vermoedelijk net onder recordstand van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

De AEX sloot woensdag nog 0,2 procent lager op 699,85 punten. Intradag werd evenwel een nieuwe top op 704,25 punten neergezet. De oude top van 703,18 punten uit het jaar 2000 is daarmee geschiedenis.

Hoofdverantwoordelijk voor dit record is indexzwaargewicht ASML. Het bedrijf uit Veldhoven is wereldmarktleider in chipassemblagemachines en naar beurswaarde gemeten het waardevolste techbedrijf van Europa. In 2021 klom dit aandeel al weer 30 procent, na een winst van meer dan 50 procent in 2020.

De Amerikaanse aandelenmarkten werden woensdag getrakteerd op de infrastructuurplannen van de Amerikaanse president Joe Biden, en de financiering daarvan. Biden is van plan om onder meer 20.000 mijl aan hoofd- en snelwegen aan te leggen, het waterleidingnetwerk aan te pakken en miljoenen huizen te verduurzamen.

De investeringen in infrastructuur komen in totaal op 2 biljoen dollar in dit decennium. Dit komt bovenop het stimuleringspakket ter waarde van 1,9 biljoen dollar dat al aangekondigd werd.

De winstbelasting voor bedrijven gaat omhoog van 21 naar 28 procent, zodat het bedrijfsleven zijn 'fair share' bijdraagt. Dit moet de kosten van de overheidsuitgaven in vijftien jaar tijd goedmaken.

De uitgaven zijn volgens analist Jane Shoemake van Janus nodig, "omdat we een enorme economische schok hebben doorgemaakt", dus we moeten "de economie verjongen en weer in beweging krijgen."

Analist Savita Subramanian van Bank of America waarschuwde dat de verhoging van de vennootschapsbelasting mogelijk wel voor tegenwind voor aandelen kan zorgen.

De Amerikaanse rente op staatsleningen noteerde woensdag stabiel, na het neerzetten van een nieuwe jaartop dinsdag, hetgeen het sein voor beleggers was om recent wat teruggevallen tech-aandelen te kopen. Techbeurs Nasdaq sloot woensdag 1,5 procent hoger, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index juist 0,3 procent prijs moest geven.

In Azië kleurden de hoofdindices vanochtend groen, maar de winsten zijn niet uitbundig. Alleen de Hang Seng index in Hongkong wint meer dan 1 procent.

Een mei-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag in New York 2,3 procent lager op 59,16 dollar. In de Aziatische handel vanochtend klimt de olie-future met een half procent.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de inkoopmanagersindices voor de industrie in maart, die in de loop van de dag in Europa en Amerika worden vrijgegeven. Die voor China wees op een kleine groeivertraging.

Bedrijfsnieuws

Prosus verhoogde zijn belang in de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero met 8,18 procent naar bijna 25 procent. Prosus zei het belang te hebben vergroot om verwatering te voorkomen, onder meer met het oog op de overname van het Koreaanse Woowa door Delivery Hero, die deels in aandelen zal worden betaald.

Kepler Cheuvreux herhaalde het koopadvies voor JDE Peet’s met een koersdoel van 35,00 euro.

JPMorgan Cazenove verhoogde het koersdoel voor Eurocommercial Properties van 15,00 naar 20,00 euro, bij handhaving van het Neutraal advies.

De halfgeleideraandelen komen mogelijk in beweging nadat Bloomberg meldde dat TSMC de komende jaren nog eens 100 miljard dollar wil investeren om aan de enorme vraag naar chips te kunnen voldoen.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,4 procent tot 3.972,89 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 32.981,55 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 13.246,87 punten.