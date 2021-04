Aedifica doet grote Duitse overname Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) Aedifica heeft een omvangrijke investering in 19 Duitse woonzorgcentra gedaan. Dit bleek donderdagochtend uit een persbericht van de vastgoedinvesteerder. Er werd maar liefst 245 miljoen euro op tafel gelegd en het initieel bruto huurrendement van deze investering ligt op ongeveer 5 procent. De uitbater van de rusthuizen is de Azurit Groep. Er kunnen 2.243 inwoners terecht in de 19 centra. "Aedifica is verheugd om de groei van haar Duitse zorgvastgoedportefeuille verder te zetten met de acquisitie van een grote portefeuille van woonzorgcentra die wij in nauwe samenwerking met de exploitant Azurit-Groep kunnen aankopen", aldus CEO Stefaan Gielens. De topman stipte aan dat de waarde van de Duitse portefeuille met deze nieuwe overname tot boven de 1 miljard euro stijgt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

