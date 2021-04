Chipfabrikant TSMC wordt overspoeld door vraag - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company gaat de komende drie jaar het indrukwekkende bedrag van 100 miljard dollar investeren om meer halfgeleiders te kunnen maken, vanwege de sterke vraag naar nieuwe technologie. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag. TSMC, wereldleider in de fabricage van geavanceerde halfgeleiders, plande voor dit jaar al 28 miljard dollar aan investeringen, maar de nieuwste trends vragen om nog meer capaciteit. Het Taiwanese bedrijf heeft samenwerking toegezegd met klanten in verschillende branches om te kunnen voldoen aan de overweldigende vraag. Afgelopen weken meldden vooral autofabrikanten al dat zij hun productie moeten stilleggen vanwege een tekort aan chips. Zij hebben dit jaar hierdoor naar schatting al meer dan 60 miljard dollar aan omzet verloren, aldus Bloomberg. Aandelen van toeleveranciers van TSMC, zoals Tokyo Electron en Screen Holdings, stegen 5 procent op het nieuws. TSMC werd zelf bijna 3 procent meer waard. Grote techbedrijf zoals Apple, Qualcomm, Nvidia en AMD maken allen gebruik van TSMC, één van de voornaamste fabrikanten van chips die door anderen zijn ontworpen. De halfgeleiders van TSMC zitten in bijna alle moderne elektronische apparaten, van smartphones tot slimme ijskasten. In een brief aan klanten die Bloomberg inzag schreef CEO C.C. Wei dat de fabrieken van TSMC al 12 maanden boven hun topcapaciteit draaiden, maar dat het bedrijf de vraag nog steeds niet aankon. Duizenden nieuwe medewerkers worden ingehuurd en diverse nieuwe fabrieken worden gebouwd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

