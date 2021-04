Beursblik: Kepler Cheuvreux herhaalt koopadvies JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het koopadvies voor JDE Peet's herhaald met een koersdoel van 35,00 euro. De analisten van Kepler menen dat de trendversnelling naar het drinken van premiumkoffie in eigen huis geen "covid-rage" is, maar dat consumenten ook in de toekomst bereid zullen blijven om te betalen voor betere koffie en dito koffiemachines. Daarbij verwacht Kepler een duopolie in de snelgroeiende markt voor aluminiumkoffiecapsules. Daarin zijn hoge marges te halen, aldus de analisten, en JDE Peet's is goed gepositioneerd om hiervan te profiteren. Het aandeel JDE Peet's sloot woensdag op 31,30 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

