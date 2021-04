Europese beurzen openen licht in de plus

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag per saldo een iets hogere opening tegemoet, in aanloop naar een lang weekend.

IG voorziet een openingswinst van 22 punten voor de Duitse DAX, een min van 6 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag per saldo iets lager gesloten.

De Europese aandelenmarkten bleven woensdag dicht bij huis tijdens de laatste handelsdag van de maand en het kwartaal, waarbij beleggers de obligatierentes in de gaten hielden, net als de trage uitrol in Europa van het coronavaccin.

Aandacht was er onder andere voor de infrastructuurplannen van de Amerikaanse president Joe Biden. Beleggers probeerden in te schatten wat de impact zal zijn. In de reeds gepubliceerde speech kondigde Biden de aanleg aan van 20.000 mijl aan hoofd- en snelwegen. Ook wordt het waterleidingnetwerk aangepakt en worden 2 miljoen huizen gemoderniseerd. De investeringen aan infrastructuur komen in totaal op 2 biljoen dollar in dit decennium. Eerder was al een coronasteunpakket ter waarde van 1,9 biljoen dollar aangekondigd.

Biden financiert zijn plannen middels een verhoging van de winstbelasting voor bedrijven van 21 naar 28 procent, zodat het bedrijfsleven zijn 'fair share' bijdraagt. Dit moet de kosten van de overheidsuitgaven in vijftien jaar tijd goedmaken.

Strateeg Jags Walia van Kempen Capital Management merkte op dat de aangekondigde investeringen een flink gunstige impact zullen hebben op beursgenoteerde bedrijven die zich richten op transport- en digitale infrastructuur en op nutsbedrijven.

De Franse president Emmanuel Macro zal naar verwachting woensdagavond het land toespreken in verband met de stijgende coronabesmettingen in het land.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in maart op jaarbasis met 1,3 procent zijn gestegen. Op maandbasis tegen de prijzen met 0,9 procent. De Franse consumentenprijzen stegen in maart op jaarbasis met 1,1 procent.

Het aantal werklozen is in Duitsland in maart met 8.000 gedaald, waarmee het werkloosheidspercentage uitkwam op 6,0 procent. In totaal zaten iets meer dan 2,8 miljoen Duitsers thuis.

De Britse economie liet in het vierde kwartaal van 2020 een groei zien op kwartaalbasis van 1,3 procent. In heel 2020 kromp de Britse economie met 9,8 procent.

Bedrijfsnieuws



AstraZeneca daalde 0,6 procent, nadat Duitsland meldde het coronavaccin van de farmaceut alleen nog in te zetten voor mensen ouder dan 60 jaar.

Deliveroo daalde hard op de eerste handelsdag van het aandeel in Londen. De introductieprijs voor de maaltijdbezorger werd vastgesteld op 3,90 pond per aandeel, wat de waardering op 7,6 miljard pond bracht. Aanvankelijk zou Deliveroo voor 3,90 tot 4,60 pond per aandeel naar de beurs gaan, maar deze bandbreedte werd in aanloop naar de IPO al aangescherpt naar 3,90 tot 4,10 pond. Deliveroo sloot uiteindelijk ruim onder de 3 pond.

Hennes & Mauritz verloor 3,3 procent. De Zweedse retailgigant meldde in een verklaring te doen wat het kan om een boycot in China onder controle te krijgen. Het modeconcern is onder druk komen te staan, nadat het aankondigde om geen producten uit Xinjiang te halen vanwege zorgen over dwangarbeid van de Oeigoeren.

Europese techaandelen deden het woensdag goed, wat ook het geval was in de VS, waar de Nasdaq flink steeg. In Amsterdam wonnen ASMI en Besi 3,6 en 2,1 procent. In Frankfurt ging Infineon 1,7 procent hoger en in Parijs won STMicroelectronics 1,8 procent.

Euro STOXX 50 3.919,21 (-0,2%)

STOXX Europe 600 429,60 (-0,2%)

DAX 15.008,34 (0,0%)

CAC 40 6.067,23 (-0,3%)

FTSE 100 6.713,63 (-0,9%)

SMI 11.047,37 (-0,7%)

AEX 699,85 (-1,3%)

BEL 20 3.899,48 (-0,7%)

FTSE MIB 24.648,56 (+0,1%)

IBEX 35 8.580,00 (-0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in de min.

De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag pakweg anderhalf uur voor de slotbel hoger.

De Amerikaanse aandelenmarkten trokken zich woensdag op aan de infrastructuurplannen van de Amerikaanse president Joe Biden. Biden is van plan om 20.000 mijl aan hoofd- en stelwegen aan te leggen, zo bleek uit de reeds gepubliceerde speech die Biden nabeurs zal houden. Ook wordt het waterleidingnetwerk aangepakt en worden 2 miljoen huizen gemoderniseerd. De investeringen aan infrastructuur komen in totaal op 2 biljoen dollar in dit decennium. Eerder was al een stimuleringspakket ter waarde van 1,9 biljoen dollar aangekondigd.

De winstbelasting voor bedrijven gaat omhoog van 21 naar 28 procent, zodat het bedrijfsleven zijn 'fair share' bijdraagt. Dit moet de kosten van de overheidsuitgaven in vijftien jaar tijd goedmaken.

De uitgaven "zijn nodig omdat we een enorme economische schok hebben doorgemaakt", zei analist Jane Shoemake van Janus Henderson Investors. "We moeten de economie verjongen en weer in beweging krijgen."

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in maart iets minder is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in maart met 517.000. De markt rekende vooraf op een toename met 525.000 banen.

De groei van de economische activiteit in de regio Chicago is in maart versneld. De inkoopmanagersindex van MNI steeg van 59,5 naar 66,3.

De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in februari op maandbasis gedaald met 10,6 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 0,5 procent.

Een meifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 2,3 procent, ofwel 1,39 dollar, lager op 59,16 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 26 maart zijn gedaald met 0,9 miljoen vaten tot 501,8 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie van maart en de bouwuitgaven in februari.

Bedrijfsnieuws

Walgreens Boots Alliance heeft in het afgelopen kwartaal meer winst behaald, hoewel de omzet onder druk stond door een mild griepseizoen. Dit meldde het apothekersketen dat met Rosalind Brewer een nieuwe CEO heeft gekregen. Het aandeel steeg 4,0 procent.



De koers van beursnieuweling Deliveroo is woensdag stevig onder druk komen te staan. Het aandeel handelde op 2,85 Britse pond. Deliveroo ging vandaag aan de onderkant van de afgegeven prijsvork op 3,90 pond per aandeel naar de Londense beurs. De Amerikaanse techgigant Amazon heeft een belang van 16 procent in de maaltijdbezorger. Het aandeel Amazon steeg desondanks 1,4 procent.

Huawei heeft in 2020 de omzet en de winst zien stijgen, maar zag richting het jaareinde de groei wel onder druk komen staan. De omzet steeg met 3,8 procent naar 891,4 miljard yuan. De nettowinst kwam op 64,6 miljard yuan uit, ofwel een stijging van 3,2 procent. Huawei wees op de "operationele moeilijkheden door de Amerikaanse sancties in 2019 en 2020". En topman Ken Hu waarschuwt ook voor 2021 voor geopolitieke onzekerheden.

S&P 500 index 3.972,89 (+0,4%)

Dow Jones index 32.981,55 (-0,3%)

Nasdaq Composite 13.246,87 (+1,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 29.379,01 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.450,36 (+0,3%)

Hang Seng 28.699,86 (+1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1714. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1733 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1726 op de borden.

USD/JPY Yen 110,67

EUR/USD Euro 1,1714

EUR/JPY Yen 129,65

MACRO-AGENDA:

00:50 Tankan index - Eerste kwartaal (Jap)

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (Jap)

02:45 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (Chi)

08:00 Detailhandelsverkopen - Februari (Dld)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (VK)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - Maart def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Maart (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Februari (VS)

00:00 OPEC-bijeenkomst

BEDRIJFSNIEUWS:

- geen agendapunten