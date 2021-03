Beurzen New York met winst richting speech Biden

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn voornamelijk hoger geëindigd in de aanloop naar de speech van Amerikaans president Joe Biden over grootscheepse investeringen in de infrastructuur. Beleggers verwerkten ook signalen dat de arbeidsmarkt van 's werelds grootste economie weer herstel toont.

Biden wil de komende acht jaar 2250 miljard dollar investeren. Het geld gaat onder meer naar bruggen, wegen, spoorlijnen, havens en vliegvelden, maar er moeten ook meer sociale voorzieningen komen. Om die plannen te bekostigen zal hij de belastingen voor bedrijven naar verwachting verhogen. Rond 22.30 uur (Nederlandse tijd) licht de president de plannen verder toe in een toespraak.

De Dow-Jonesindex was van de drie bekendste beursgraadmeters op Wall Street de enige verliezer, met een min van 0,3 procent tot 32.981,55 punten. De S&P 500 bereikte tussentijds zijn hoogste stand ooit, maar greep net naast een nieuwe recordstand bij het slot. De brede index won 0,7 procent tot 3.972,89 punten. Techbeurs Nasdaq schoot 1,5 procent omhoog tot 13.246,87 punten.

Groei arbeidsmarkt

Uit de cijfers van ADP blijkt dat het aantal banen in de VS snel toeneemt. De groei in maart, toen er 517.000 banen bijkwamen was de sterkste in maanden. De cijfers tonen aan dat de Amerikaanse arbeidsmarkt wordt geholpen door de vaccinaties tegen het virus en de steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid tegen de crisis.

Veel aandacht ging uit naar Microsoft (plus 1,7 procent), dat een grote deal met het Amerikaanse leger heeft gesloten. Het bedrijf gaat de strijdkrachten headsets voor augmented reality leveren en krijgt daar over een periode van tien jaar bijna 22 miljard dollar voor.

Vaccins

Pfizer en BioNTech stonden ook in de schijnwerpers. Hun coronavaccin bleek 100 procent effectief in een proef onder jongeren tussen de 12 en 15 jaar. Pfizer verwacht snel goedkeuring te krijgen voor het gebruik van het middel voor die leeftijdsgroep. Het aandeel BioNTech won 4,6 procent en Pfizer steeg 0,3 procent.

Verder won drogisterijketen Walgreens 3,6 procent aan beurswaarde na meevallende cijfers. Wel merkte het bedrijf dat de verkopen van middelen tegen griep en verkoudheid daalden, wat het resultaat drukte.

De euro was 1,1724 dollar waard, tegenover 1,1737 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De olieprijzen daalden nadat een bijeenkomst van een OPEC-commissie eindigde zonder aanbeveling over productieafspraken binnen het oliekartel. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent goedkoper op 59,33 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 63,54 dollar per vat.