Ook aandeelhouders Chevron stemmen over klimaatresolutie

DEN HAAG (ANP) - Ook aandeelhouders van het Amerikaanse olieconcern Chevron moeten stemmen over een klimaatresolutie van Follow This, het verbond van 'groene', activistische aandeelhouders van energiebedrijven. De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Chevron daartoe verplicht.

In voorgaande jaren onder de regering-Trump werden klimaatresoluties resoluut afgewezen. Maar daar is nu verandering in gekomen. Eerder werden ook ConocoPhillips en Occidental Petroleum al verplicht om de resolutie op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te zetten.

De Follow This klimaatresoluties vragen olie- en gasbedrijven om hun emissies terug te brengen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor is volgens de activistische belegger een radicale verschuiving nodig van investeringen van fossiel naar duurzaam.

In Europa hebben klimaatresoluties bij energieconcerns al meer impact. De Britse olie- en gasreus BP probeerde eerder samen met Follow This tot een klimaatresolutie te komen. Maar in die opzet slaagden de partijen niet. De klimaatresolutie van Follow This staat weer op de agenda van BP. Ook blijven ze op de agenda’s van de aandeelhoudersvergaderingen van Shell en Equinor staan.

"De olie-industrie kan het Klimaatakkoord van Parijs maken of breken", aldus Follow This. "Uit zichzelf gaan oliebedrijven niet veranderen. Alleen aandeelhouders kunnen ze dwingen."