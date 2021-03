Biden wil honderden miljarden in infrastructuur VS investeren

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Joe Biden gaat woensdag een omvangrijk nieuw economisch steunpakket voor de Verenigde Staten presenteren. Het gaat om een pakket investeringen van 2,25 biljoen dollar, oftewel 2250 miljard dollar, over een periode van acht jaar. Het geld gaat bijvoorbeeld naar bruggen, wegen, spoorlijnen, havens, vliegvelden en andere infrastructuur.

Biden zal zijn steunplannen voor 's werelds grootste economie later op de dag toelichten tijdens een speech in de stad Pittsburgh. Er wordt ook geld gestoken in watervoorziening, riolering, energienetwerken, telecomapparatuur voor snel internet, openbaar vervoer en oplaadstations voor elektrische auto's. Daarnaast komen er belastingvoordelen bij de aanschaf van elektrische auto's van Amerikaanse makelij.

Verder is Biden van plan om grote investeringen te doen in schone en duurzame energiebronnen, zoals zonneparken en windmolens, om zo de uitstoot te verlagen en klimaatverandering tegen te gaan. Hij heeft een doelstelling uitgesproken dat de VS in 2050 helemaal klimaatneutraal moeten zijn. Tevens wil Biden de Amerikaanse chipindustrie versterken en meer geld vrijmaken voor onderzoek en ontwikkeling, om zo beter de concurrentie aan te kunnen gaan met China.

In een tweede fase zou ook veel geld worden uitgetrokken voor bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, zorg en meer hulp voor arme gezinnen. In april wil Biden met deze plannen naar buiten treden, om zo de grote sociale ongelijkheid in de VS tegen te gaan. Hij heeft zijn economische stimuleringsagenda 'Build Back Better' genoemd.

Steunpakket van biljoenen

Daarmee zou het nieuwe steunpakket van de president een totale waarde van 3 biljoen tot 4 biljoen dollar kunnen krijgen. Dat investeringsprogramma komt bovenop een eerder coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar dat eerder deze maand werd goedgekeurd door het Amerikaanse Congres, met daarin bijvoorbeeld extra financiële steun voor huishoudens en bedrijven tegen de coronacrisis.

Biden wil de nieuwe investeringsplannen financieren door de belastingen voor bedrijven de komende vijftien jaar te verhogen van 21 naar 28 procent en ook meer belastingen te heffen op buitenlandse winsten van Amerikaanse multinationals. De belastingen voor bedrijven waren eerder juist nog verlaagd door zijn voorganger Donald Trump. Biden wil naar verluidt later ook de belastingen voor rijke mensen gaan verhogen.

Het Witte Huis zegt dat de plannen van de Democraat Biden "het land zullen mobiliseren om zo de grote uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden, namelijk de klimaatcrisis en de ambities van het autocratische China". Naar verwachting komen er miljoenen banen bij door het steunpakket. Gezien de grote omvang en ambities bij de economische plannen van Biden worden die vergeleken met het Amerikaanse ruimtevaartprogramma uit de jaren zestig.