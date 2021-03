Chipbedrijven ASMI en Besi zetten AEX op hoogste stand ooit

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index bereikte woensdag de hoogste koers ooit dankzij sterke koerswinsten van de chipbedrijven ASMI en Besi. De hoofdindex schreef daarmee na 21 jaar eindelijk het oude record uit de boeken. Op 4 september 2000 sloot de AEX op 701,56 punten en werd tussentijds de hoogste koers ooit aangetikt van 703,18 punten. Dat was op het hoogtepunt van de internethausse. Na het uiteen spatten van de internetzeepbel aan het begin van de eeuw bereikte de AEX in maart 2003 een dieptepunt van 218,44 punten.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond om 12:20 uur 0,3 procent hoger en bereikte op 703,44 punten de hoogste koers ooit. Dinsdag wist de graadmeter al voor het eerst sinds 2000 boven de psychologische 700-puntengrens te sluiten. Door de uitbraak van de coronapandemie en de daaropvolgende wereldwijde lockdowns bereikte de AEX op 16 maart 2020 nog een dieptepunt van 389,60 punten. Dankzij de omvangrijke steunpakketten van centrale banken en overheden en de vaccinatieprogramma's is de AEX in ruim een jaar tijd met meer dan 80 procent gestegen ten opzichte van het dieptepunt van de coronacrisis.

De Europese beurzen lieten op de laatste dag van het eerste kwartaal weinig beweging zien. Een dramatisch beursdebuut van maaltijdbezorger Deliveroo in Londen zorgde echter voor enige terughoudendheid bij beleggers. Grote Britse vermogensbeheerders hadden al aangegeven geen interesse te hebben in aandelen van het bedrijf omdat de wijze waarop Deliveroo omgaat met de bezorgers niet in lijn is met maatschappelijk verantwoord investeren.

Het aandeel Deliveroo crashte 27 procent tot 2,95 pond. De maaltijdbezorger verlaagde voor de beursgang al de introductieprijs tot 3,90 pond per aandeel vanwege kritiek op de arbeidsomstandigheden en is ruim een miljard pond minder waard dan gehoopt. Volgens de Britse vakbonden zijn het loon en de werkomstandigheden van de bezorgers achteruitgegaan, terwijl bedrijven als Deliveroo juist flink hebben geprofiteerd van de sluiting van restaurants door de coronapandemie. Concurrent Just Eat Takeaway, eigenaar van Thuisbezorgd.nl, daalde 0,5 procent in de AEX.

De MidKap won 0,7 procent tot 1029,74 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. Koplopers in de AEX waren de chipbedrijven ASMI en Besi met winsten tot 2,2 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM, dat de geur- en smaakstoffentak van het Amerikaanse Amyris koopt, was de grootste daler met een min van 1,5 procent.

De euro was 1,1736 dollar waard, tegenover 1,1724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 60,36 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 63,90 dollar per vat.