Automakers: strengere eis CO2 alleen met meer geld infrastructuur

BRUSSEL (ANP) - Europese automakers zijn best bereid nog strengere eisen voor het terugdringen van CO2-uitstoot te accepteren. Dan moet Europa echter wel meer geld uittrekken voor de infrastructuur om schoon rijden mogelijk te maken. De EU-lidstaten zouden dan op hun beurt bindende afspraken over het aantal laadpunten voor elektrische auto's en tankstations voor waterstof moeten maken, laat de Europese autobrancheorganisatie ACEA weten.

De automakers stellen al flinke stappen te hebben gezet om te voldoen aan de huidige eisen. "En die investeringen betalen zich uit", zegt BMW-topman Oliver Zipse die ook voorzitter is van ACEA. "Vorig jaar was een op de tien verkochte auto's oplaadbaar." Volgens Zipse valt of staat het verkoopsucces van schone auto's echter met voldoende infrastructuur.

"Voor de adoptie van elektrische auto's geldt een simpele logica", legt Zipse uit. "Het aantal laadpunten en waterstoftankstations waartoe lidstaten zich verplichten, bepaalt wat een realistisch uitstootdoel in 2030 is." Behalve een toezegging om meer laadpunten aan te leggen moeten landen volgens ACEA ook de installatie van laadpunten bij mensen thuis of bij bedrijven mogelijk maken door de wetten daarop aan te passen.

Volgens ACEA zijn er zeker 3 miljoen publieke laadpunten nodig in Europa in 2030 om aan het doel van een afname van de CO2-uitstoot van 37,5 procent te voldoen. Momenteel zijn dat er 225.000.