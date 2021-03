Amerikaanse sancties raken omzet Chinees Huawei

Bericht delen via:

PEKING (ANP/BLOOMBERG) - De sancties die de Verenigde Staten hebben ingesteld tegen Huawei pakken desastreus uit voor de Chinese tech-onderneming. Het bedrijf zag voor het eerst in de geschiedenis de omzet dalen. Dit nadat de VS het gebruik van Huawei-componenten in communicatie- en netwerkapparatuur heeft verboden. Eerder werden luchtvaartmaatschappijen al verplicht apparatuur van Huawei te vervangen.

Huawei wordt door de VS al langer beschuldigd van spionage. Dit wordt door het bedrijf zelf overigens met klem ontkend. De sancties brengen evenwel grote schade toe aan de onderneming die eerder juist wedijverde met techreuzen als Apple en Samsung.

Huawei zag de omzet in het laatste kwartaal van 2020 met 11 procent dalen tot 220 miljard yuan, omgerekend circa 28 miljard euro. Een kwartaal eerder zag het Chinese concern de omzet nog met een kleine 4 procent stijgen. Nog een kwartaal eerder ging het om 23 procent groei.

De omzet en winst over het hele jaar stegen met respectievelijk 3,8 en 3,2 procent, vooral door de goede prestaties in de eerste jaarhelft. Toen meldde het bedrijf recordbestellingen voor zijn 5G-technologie en zette het sterke prestaties neer met zijn mobiele divisie.

Huawei richt zich als gevolg van de sancties, die met name de smartphonedivisie en de voortgang van de chipdivisie in de weg zitten, steeds meer op andere gebieden. Dan gaat het onder meer om slimme landbouwtoepassingen, gezondheidszorg en elektrische auto's.

Huawei ontkent dat het plannen heeft om een auto te lanceren onder zijn eigen merk. Wel wordt er samengewerkt met verschillende fabrikanten op het gebied van autonoom rijden en andere slimme toepassingen. Zo zijn informatie- en entertainmentfuncties van Huawei al te vinden in auto's van Mercedes-Benz. Ook wordt met Chinese bedrijven samengewerkt aan de ontwikkeling van slimme systemen voor in auto's.

Verder wil Huawei geld verdienen met zijn voorraad 5G-octrooien. Het concern gaf eerder aan daarvoor een "redelijke vergoeding" te vragen aan smartphonemakers als Apple. Daarmee creëert het bedrijf mogelijk een lucratieve bron van inkomsten doordat het zijn wereldwijde voorsprong op het gebied van de volgende generatie netwerken laat zien. Huawei is eigenaar van 's werelds grootste portefeuille van 5G-octrooien. Het bedrijf wil betaald krijgen voor zijn patenten maar beloofde lagere tarieven dan concurrenten als Qualcomm, Ericsson en Nokia.