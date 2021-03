AFM krijgt veel signalen over mogelijke beleggingsoplichting

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal meldingen door particuliere beleggers over mogelijke misleiding of oplichting door buitenlandse beleggingspartijen is sinds 2019 enorm gegroeid. Waar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot 2018 jaarlijks ruim een handvol meldingen kreeg, zijn dat inmiddels honderden signalen over dubieuze praktijken.

Oplichters maken gebruik van slinkse trucs om mensen over te halen ergens geld in te steken, waarschuwt de toezichthouder. Zo waren er nepadvertenties op Facebook waarin bekende Nederlanders als Jort Kelder of Ali B bepaalde investeringen aanprezen.

"Doordat je de persoon ‘kent’, krijg je vertrouwen", legt de AFM uit. "Hun naam en foto wordt echter gebruikt zonder hun toestemming. De bekende Nederlander die je ziet, heeft helemaal geen gouden tip voor hoge rendementen. De advertentie is nep."

Mensen die toch interesse tonen en hun gegevens achterlaten worden vaak vrijwel direct gebeld. Je wordt vervolgens meteen onder druk gezet om snel te investeren. De AFM raadt mensen aan altijd eerst goed na te denken over een belegging en zich niet zomaar te laten overhalen.

Ook komt het voor dat aanbieders zeggen dat ze een vergunning van de AFM hebben en dat de AFM enthousiast is over hun aanbod, terwijl dit helemaal niet zo is. De financiële waakhond benadrukt nóóit een positief advies te geven over een belegging. Er wordt alleen een vergunning verstrekt als een aanbieder voldoet aan de wettelijke eisen.

Gladde verkopers

De laatste tijd zijn er ook signalen dat mensen niet online, maar op straat worden benaderd met een investeringsvoorstel. Bijvoorbeeld in een winkelcentrum. Gladde verkopers proberen je daar te overtuigen om ergens in te investeren. Volgens de AFM is dit een "zeer ongewenste werkwijze".

De cijfers komen uit een rapport over de vragen en signalen die de toezichthouder van consumenten en ondernemingen krijgt. De AFM gebruikt deze meldingen om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en zo beter toezicht te kunnen houden.

Elke melding wordt volgens de organisatie serieus genomen. Dan wordt er gekeken of het nodig is om een bepaalde partij aan te pakken. Soms kan de AFM dit niet zelf, omdat een bedrijf niet met een Nederlandse vergunning werkt en onder een buitenlandse toezichthouder valt. Dan wordt de melding aan autoriteiten in het buitenland doorgespeeld.

In totaal kwamen er vorig jaar 19.891 vragen en 4595 signalen binnen. Er zaten ook veel klachten bij over betaalrekeningen en bezwaren tegen de identificatieplicht bij financiële ondernemingen. In 2019 ging het nog om 17.258 vragen en 5227 signalen.