Ørsted en Zeeuws-Belgische haven plannen groene waterstoffabriek

Bericht delen via:

TERNEUZEN (ANP) - Het Deense energiebedrijf Ørsted wil een enorme duurzame waterstoffabriek bouwen in Zeeland. Daarmee moet de industrie in North Sea Port, het havengebied van Vlissingen, Terneuzen en Gent, van waterstof worden voorzien zodat die kan verduurzamen. Onder meer staalbedrijf ArcelorMittal, kunstmestproducent Yara, chemiebedrijf Dow Chemical en olieraffinaderij Zeeland Refinery zitten in dat gebied en gebruiken grote hoeveelheden energie voor hun productie.

Ørsted denkt aan een waterstoffabriek, een zogeheten elektrolyser, die 1 gigawatt aan energie kan leveren. Die zou er in 2030 moeten zijn en gekoppeld worden aan een groot windmolenpark met een capaciteit van 2 gigawatt in het Nederlandse deel van de Noordzee. Die waterstoffabriek zou goed moeten zijn voor ongeveer een vijfde van de huidige vraag naar waterstof in het havengebied. Er moet een pijplijn van 45 kilometer komen van Vlissingen naar Gent om de waterstof te transporteren.

Het eerste deel van het plan van Ørsted, een waterstoffabriek van 500 megawatt, kan van start zodra die pijplijn er ligt en de regelgeving gereed is. De verdubbeling van de capaciteit is afhankelijk van aansluiting op nationale waterstofinfrastructuur. Ook voorziet het plan in een hoogspanningsaansluiting van 380 kilovolt voor de industrie ten zuiden van de Westerschelde.

Ørsted wil de waterstoffabriek en het windpark op zee ontwikkelen. North Sea Port moet dan de waterstofinfrastructuur aanleggen. Hoeveel geld er met het plan gemoeid is hebben de partijen niet bekendgemaakt.