Energieprijzen stuwen inflatie in eurozone

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone komt in maart flink hoger uit dan een maand eerder. Dat stelt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste schatting. Belangrijkste reden voor de toename zijn de gestegen energieprijzen.

De inflatie komt deze maand uit op 1,3 procent op jaarbasis. In februari ging het nog om een geldontwaarding van 0,9 procent. Economen hadden al verwacht dat de inflatie zou stijgen en rekenden in doorsnee op een toename tot 1,4 procent.

Binnen Europa zijn er grote verschillen in de inflatie. Zo was die in Griekenland min 2 procent en in Luxemburg juist plus 2,4 procent. Nederland zit met een inflatie van 1,9 procent ook bij de landen waar geld het snelst minder waard wordt.