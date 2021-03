'Volvo en zusje Polestar willen naar de beurs'

GÖTEBORG (ANP) - Automaker Volvo en zusterbedrijf Polestar overwegen een beursgang. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. In beide gevallen zijn er nog geen definitieve beslissingen genomen. Volvo zou tot 20 miljard dollar waard moeten zijn, ongeveer 17 miljard euro. De waarde van Polestar, dat elektrische auto's maakt, zou ongeveer de helft zijn.

De beursgang van Volvo zou al dit jaar plaats kunnen vinden. Moederbedrijf Geely uit China zou daarover praten met adviseurs. Daarbij wordt gedacht aan een gang naar de beurs in Stockholm of een komst naar de beurs in Amsterdam. Voor Polestar, dat met de Polestar 2 een concurrent van Tesla's Model 3 heeft, wordt gedacht aan een mogelijke beursnotering in de Verenigde Staten of Hongkong. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om met een spac (special purpose acquition company) te fuseren, een lege beurshuls waar door investeerders geld is gestoken met het doel om een bedrijf over te nemen.

Los van de plannen voor een mogelijke beursgang overweegt Polestar ook nog om een nieuwe investeringsronde te houden nadat het bedrijf vorig jaar al 500 miljoen dollar had opgehaald bij investeerders.

Vorige maand werd een beoogde fusie tussen Volvo en Geely afgeblazen. In plaats daarvan blijft het Chinese bedrijf grootaandeelhouder van Volvo en gaan de twee bedrijven nauw samenwerken bij het ontwikkelen van aandrijflijnen voor auto's. In 2018 probeerde Geely Volvo ook al eens naar de beurs te brengen, maar die werd afgeblazen toen investeerders de voorgestelde waardering van 30 miljard dollar te hoog vonden.