Kleine 'spelers' willen ook raketten de ruimte insturen

BERLIJN (ANP) - Een aantal Duitse start-ups hoopt met zijn miniraketten mee te doen aan de huidige ruimtewedloop die momenteel gaande is, vooral om satellieten in de atmosfeer te krijgen. Met raketten van maximaal 1500 kilo denken ze een gat in de markt te hebben gevonden.

De raketten kunnen veel minder massa vervoeren dan bijvoorbeeld de Falcon 9 van SpaceX. Evengoed zijn ze groot genoeg om een minisatelliet te lanceren. De inzet van satellieten is in de huidige tijd hard nodig. Ze worden ingezet voor alles: van supersnel internet tot autonoom rijden.

De drie bedrijven uit Zuid-Duitsland Isar Aerospace Technologies, Rocket Factory Augsburg en HyImpulse Technologies, denken dat klanten een premie zullen betalen voor het gebruik van hun zogenoemde micro-launchers. Door gebruik te maken van de miniraket wordt aan flexibiliteit gewonnen bij het vervoer van de minuscule satellieten die een revolutie teweeg moeten brengen in de wereldwijde communicatie.

Transport per miniraket is omgerekend duurder dan wanneer gebruik wordt gemaakt van een grote raket. Zo is HyImpulse van plan 7000 euro te rekenen voor iedere kilo lading die de ruimte in geschoten moet worden. Dat is 2,5 keer meer dan SpaceX rekent. Hylmpulse-oprichter Christian Schmierer maakt de vergelijking met het verschil tussen een bus of een taxi. "Een bus is goedkoper, maar een taxi is handiger en brengt je sneller op je bestemming."

SpaceX heeft marktaandeel weten te veroveren door herbruikbare raketten te ontwerpen die de prijs van elke missie omlaag brengen. Maar de drie startups denken dat de stijgende vraag naar lanceringen in combinatie met een aanvankelijk gebrek aan capaciteit ervoor zal zorgen dat hun diensten kunnen gedijen naast de gevestigde spelers

Breedbandsatellieten zullen volgens kenners een sterke aanjager zijn van de groeiende inkomsten van de ruimtevaartindustrie. Die markt zal tegen 2040 bijna zijn verdrievoudigd tot 1 biljoen dollar. De markt voor lanceerders zou tegen 2027 al in omvang moeten zijn verdubbeld tot 26 miljard dollar, schatten onderzoekers van Fortune Business Insights.