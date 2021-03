Verlies voor H&M door winkelsluitingen en uitverkoop

STOCKHOLM (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Modebedrijf Hennes & Mauritz (H&M) heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat bij de Zweden van december tot en met februari loopt, verlies geleden. Winkelsluitingen als gevolg van coronamaatregelen zaten het bedrijf dwars. Mede daardoor moest H&M ook de overgebleven voorraad na de kerstperiode afprijzen.

Dat alles leidde tot een brutoverlies van 1,4 miljard Zweedse kroon oftewel zo'n 135 miljoen euro. Het eerste kwartaal is doorgaans het zwakste kwartaal voor H&M omdat de uitverkoop na kerst in die periode valt. Voor de rest van het jaar is H&M positiever en voorziet het bedrijf een sterk herstel. Dat is een heel ander geluid dan in januari toen topvrouw Helena Helmersson zei dat de modeketen nog in "crisismodus" zat.

In maart zag H&M de omzet met 55 procent toenemen ten opzichte van een jaar eerder. Die vergelijking gaat wel enigszins mank omdat de coronacrisis in die periode pas toesloeg in landen in Europa en Noord-Amerika en er daardoor meer winkels dichtgingen dan in maart dit jaar.

H&M ging ook in op de situatie in China, waar het bedrijf geboycot wordt door consumenten vanwege een statement van een jaar oud over het niet meer inkopen van katoen uit Xinjiang. In die regio in China staan de mensenrechten van de Oeigoeren, een moslimminderheid die etnisch nauwer verwant is aan Centraal-Aziatische volkeren dan aan Chinezen, zwaar onder druk. China sluit de Oeigoeren op in wat het heropvoedingskampen noemt en stelt ze gedwongen te werk bij onder meer de katoenteelt. De ophef over het statement van H&M werd opgeklopt door Chinese staatsmedia en de jongerenbeweging van de Communistische Partij.

H&M laat weten al dertig jaar in China actief te zijn en het land als een belangrijke markt te zien. Tegelijkertijd wil het bedrijf verantwoordelijk inkopen, zowel in China als daarbuiten en leveranciers helpen om aan de eisen te voldoen die het bedrijf stelt. Ook wil H&M het vertrouwen van zijn Chinese klanten en zakenpartners in het Aziatische land terugwinnen.