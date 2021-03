Inflatiecijfers en banenrapport ADP centraal op beurzen

Bericht delen via:

AMSTERDAM (ANP) - De beurshandel op het Amsterdamse Damrak staat woensdag vooral in het teken van de Europese inflatiecijfers en het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP. Het ADP-rapport vormt een indicator voor het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat op Goede Vrijdag wordt vrijgegeven. De Europese en Amerikaanse aandelenmarkten zijn op die dag echter gesloten.

Beleggers kijken ook uit naar de toespraak die de Amerikaanse president Joe Biden later op de dag zag geven. Hij zal naar verwachting aankondigen tussen de 3 en 4 biljoen dollar te gaan investeren in onder meer infrastructuur en duurzame energie. Dat wordt deels gecompenseerd door een belastingverhoging die 3 biljoen dollar moet opleveren.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen openen. De belangrijkste Aziatische beursgraadmeters lieten woensdag overwegend verliezen zien.

Bij de bedrijven blijft AstraZeneca in het nieuws staan. Duitsland beperkt het gebruik van het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut tot 60-plussers. Onder de 60 jaar kan het alleen nog als een arts dat specifiek goedkeurt en na een persoonlijke analyse van de risico's. Duitse media spreken over een ramp voor het vertrouwen in het vaccin. Door de beperking dreigt ook vertraging van de Duitse vaccinatiecampagne.

Op het Damrak kwam HAL nog met jaarcijfers. De investeerder zag de winst in 2020 dalen als gevolg van lagere winsten bij de beursgenoteerde bedrijven waarin HAL belangen heeft. HAL liet verder weten nog altijd te verwachten dat de verkoop van het belang in optiekconcern GrandVision aan de Frans-Italiaanse brillenmaker EssilorLuxottica voor 31 juli dit jaar wordt afgerond. De verhoudingen met EssilorLuxottica zijn sinds de coronapandemie echter bekoeld en er lopen nog juridische procedures tussen de twee partijen.

De Europese beurzen wonnen dinsdag terrein. De AEX-index won 0,5 procent en eindigde voor het eerst sinds 2000 boven de 700 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 1022,90 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,3 procent. Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent in de min op 33.066,96 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent en techbeurs Nasdaq daalde 0,1 procent.

De euro was 1,1705 dollar waard, tegenover 1,1724 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 60,91 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 64,60 dollar per vat.