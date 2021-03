'Nederlands onlinemode-outlet Otrium haalt 120 miljoen dollar op'

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse start-up Otrium heeft 120 miljoen dollar aan investeringen binnengehaald, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. De totale waarde van het bedrijf, een webwinkel voor goedkope designermode, wordt daarmee op 900 miljoen dollar geschat. Omgerekend is dat een kleine 770 miljoen euro.

Otrium verkoopt onverkochte voorraden van modemerken en stelt dat dit veel beter is voor het milieu. Het bedrijf wil de strijd aangaan met fashionoutlets zoals die in Roermond en Batavia Stad in Lelystad. Daarvan zijn er ongeveer vijftig in Europa en meer dan honderd in de Verenigde Staten, aldus mede-oprichter Milan Daniels. Nu onder invloed van de coronacrisis het winkelgedrag van consumenten versneld naar online winkelen is verschoven, ziet het bedrijf kansen om daarop te concurreren.

Met de investering wil Otrium uitbreiden naar de Verenigde Staten. Momenteel is het merk alleen actief in elf Europese landen. Een precieze omzet maakt het bedrijf niet bekend, maar volgens Daniels verdriedubbelde de omzet afgelopen jaar naar ruim 100 miljoen dollar. In het coronajaar bleven meer bedrijven met onverkochte voorraden zitten en steeg het aantal merken dat Otrium aan zich bond ook.