Foxconn waarschuwt voor lange periode van tekorten aan onderdelen

TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - Elektronica-assemblagebedrijf Foxconn, Ook bekend als Hon Hai Precision, waarschuwt voor een langere periode van tekorten aan onderdelen. Volgens het Taiwanese bedrijf dat de meeste iPhones ter wereld in elkaar zet, kunnen de chiptekorten tot in 2022 duren, wat ook de leveringen van het bedrijf zal raken.

De verwachtingen van Foxconn sluiten aan bij die van andere elektronicabedrijven die de voorbije maanden al suggereerden dat de tekorten aan halfgeleiders ernstigers zouden kunnen zijn dan gedacht. Door de tekorten wordt de productie van auto's tot telefoons geraakt.

Foxconn maakte niet bekend wat de impact van het tekort aan onderdelen op de inkomsten is. Wel meldde het bedrijf een tegenvallende kwartaalwinst. Hoewel Foxconn de belangrijkste productiepartner van Apple is, specificeerde het bedrijf niet in hoeverre de iPhone-maker zou worden getroffen.

Eerder uitte het Zuid-Koreaanse Samsung al zijn zorgen over chiptekorten die niet alleen de auto-industrie maar ook andere sectoren zal raken. Dat in eerste instantie de auto-industrie door de tekorten is geraakt, kwam door de grote opleving van de vraag naar nieuwe auto's. Door de coronacrisis was de vraag naar nieuwe auto's eerder juist ingestort.

Ook Continental, Renesas Electronics en Innolux waarschuwden al voor langere periodes van tekorten. Naast de opleving van de automarkt, is er ook veel meer vraag naar mobiele apparaten en gameconsoles.