Vertrouwen ondernemers in de industrie neem toe

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers in de industrie hebben meer vertrouwen in de economie. Zo zijn ze optimistischer over de toekomstige bedrijvigheid en hebben ze ook meer vertrouwen over het werk dat ze in de nabije toekomst binnen kunnen halen. Het oordeel over de voorraden gereed product bleef gelijk aan de voorgaande maand, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ondernemers die hout- en bouwmaterialen maken, waren in maart het positiefst. Verder waren ook werkgevers in de elektrotechnische en machine-industrie veel positiever dan een maand eerder, net als ondernemers in transportmiddelen en in de aardolie en chemie. De stemming in de voeding- en genotmiddelenindustrie was in doorsnee het negatiefst.

Ook in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie steeg het producentenvertrouwen. Zowel het oordeel over de huidige bedrijvigheid als over de toekomstige bedrijvigheid verbeterde.