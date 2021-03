Omzet detailhandel in februari een derde lager dan vorig jaar

DEN HAAG (ANP) - Non-foodwinkels in Nederland hebben in februari haast een derde minder omgezet dan een jaar eerder. De niet-essentiële winkels werden hard getroffen door de coronamaatregelen waardoor zij een deel van de maand alleen open mochten voor het afhalen van bestellingen. In het begin van februari waren zij zelfs helemaal dicht. Winkels die voedsel verkopen zagen hun omzet juist met 8,7 procent stijgen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op jaarbasis daalde de omzet van de hele winkelsector met 2,8 procent. Daarbij corrigeerden de statistici al voor de samenstelling van de koopdagen omdat op sommige dagen meer wordt verkocht dan op andere. Februari was vorig jaar de laatste maand voordat het coronavirus echt toesloeg in Nederland. Winkels die voedsel en genotsmiddelen verkochten en drogisterijen hadden een omzetgroei, alle andere categorieën kenden krimp. De kleding- en schoenenverkopers werden het hardst getroffen.

Door de sluiting van niet-essentiële winkels en veranderd gedrag tijdens de coronacrisis is webwinkelen aanzienlijk belangrijker geworden. De omzet daarvan was ruim het dubbele als in februari 2020. Dat is de sterkste groei die het CBS heeft gemeten sinds het statistiekbureau in 2014 de cijfers van internetverkopen ging bijhouden. Winkels die normaal gesproken vooral in de fysieke winkels verkopen en de webwinkel als nevenactiviteit hebben, zagen door de lockdown hun onlineomzet met 162,1 procent stijgen.