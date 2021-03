Franse justitie zint op miljoenenboete voor IKEA wegens spionage

Bericht delen via:

PARIJS (ANP/AFP) - Als het aan de Franse justitie ligt moet IKEA 2 miljoen euro boete betalen in het spionageschandaal dat eerder aan het licht kwam. Ook willen de openbaar aanklagers een celstraf voor een voormalig directeur voor zijn rol in het spionageschandaal. De Franse justitie beschuldigt de Franse tak van het meubelconcern ervan een 'spionagesysteem' te hebben gerund. Zo zouden privédetectives en politiemensen zijn ingeschakeld om privégegevens over medewerkers en sollicitanten te verzamelen. Ook zouden de agenten vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan het bedrijf.

De boete is iets meer dan de helft van het maximumbedrag dat de Franse wet toestaat om op te leggen, en is maar een fractie van de jaarlijkse winst van het bedrijf. Die kwam het afgelopen jaar uit op 1,5 miljard euro. Op sommige van de vermeende vergrijpen kunnen celstraffen van maximaal tien jaar staan.

Het bestaan van het spionagesysteem kwam in 2012 al via de media naar buiten. Onder de verdachten zijn de voormalige topman van IKEA Frankrijk Stefan Vanoverbeke en zijn opvolger Jean-Louis Baillot. De rechtbank in Versailles onderzoekt de praktijken van IKEA tussen 2009 en 2012. Volgens de aanklagers begonnen ze daarentegen al jaren daarvoor.

Privédetectives

Uit processtukken bleek eerder dat het kantoor 600.000 euro per jaar uitgaf aan privédetectives. Die moesten bijvoorbeeld uitzoeken hoe medewerkers zich dure nieuwe auto's konden veroorloven, of hoe een medewerker die als voorbeeldig te boek stond, kon veranderen in een "dwarsligger".

De advocaat van het bedrijf heeft erkend dat de zaak "organisatorische zwaktes" heeft blootgelegd binnen de Franse tak van IKEA. Het bedrijf heeft volgens hem veranderingen doorgevoerd en zou al genoeg zijn gestraft in de vorm van reputatieschade.