AEX-index sluit voor het eerst sinds 2000 boven de 700 punten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse beurs is dinsdag voor het eerst sinds september 2000 boven de 700 punten gesloten. Daarmee naderde de Nederlandse beursgraadmeter zijn hoogste slotstand ooit.

De hoofdindex aan het Damrak eindigde op 701,12 punten, goed voor een dagwinst van 0,5 procent. Dat is net iets minder dan op het hoogtepunt van de internethausse begin deze eeuw. Op 4 september 2000 sloot de AEX op 701,56 punten. In die tijd werd ook de hoogste koers ooit bereikt van 703,18 punten. Na het uiteenspatten van de internetzeepbel van toen ging de koers hard omlaag en bereikte de AEX in maart 2003 een dieptepunt van 218,44 punten.

De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, zorgen de laatste tijd voor optimisme bij beleggers. Afgelopen jaren zijn de beurskoersen daarbij ook al flink omhooggegaan. De coronapandemie zorgde aanvankelijk wel voor een dip, maar die werd binnen afzienbare tijd weer weggewerkt.

Banken en verzekeraars

Ook de andere beursgraadmeters in Europa zaten in de lift. De MidKap won 0,6 procent tot 1022,90 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 1,2 procent. De Duitse DAX (plus 1,3 procent) bereikte een nieuw recordniveau en ging voor het eerst door de 15.000 punten.

Vooral de banken en verzekeraars lieten stevige winsten zien. Beleggers verwachten dat de financiële problemen van het Amerikaanse hedgefonds Archegos geen grote gevolgen zullen hebben voor de gehele sector. Zo won ING bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 bijna 4 procent, terwijl bijvoorbeeld BNP Paribas en Deutsche Bank elders in Europa ook duidelijk omhoog gingen. Verzekeraars Aegon en NN Group waren eveneens erg in trek. Grootste stijger in de AEX was evenwel vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield, dat meer dan 4 procent won.

Boskalis

Credit Suisse daalde wel dik 3 procent in Zürich. De Zwitserse bank kelderde maandag al ruim 14 procent en sleepte toen andere Europese banken mee. De koersval volgde op de waarschuwing voor een fors verlies als gevolg van de financiële problemen bij Archegos.

Boskalis wist op de Europese beursvloeren ook de aandacht op zich gericht. Het vlottrekken van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal gaat de Nederlandse baggeraar en maritiem dienstverlener geen miljoenen opleveren. "Dit heeft geen effect op de jaarwinst van Boskalis", zei topman Peter Berdowski maandag erover. Wel zal de klus extra naamsbekendheid opleveren. Het aandeel steeg met 1,5 procent.

De euro stond op 1,1724 dollar, tegen 1,1779 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 60,49 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 64,12 dollar per vat.