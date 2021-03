'Extra kosten voor industrie en bouw door blokkade Suezkanaal'

AMSTERDAM (ANP) - De industrie en de bouwsector zullen de komende tijd last krijgen van hogere kosten door het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal. Ook nu de Ever Given weer is vlotgetrokken, gaan de kosten nog omhoog, menen economen van ABN AMRO. Ook winkels hebben last van de opstopping en vertragingen. Als bepaalde producten niet op tijd arriveren, worden ze moeilijker te verkopen.

Door de coronacrisis viel de invoer van goederen naar Europa deels stil, maar sindsdien toont die herstel. Dat snelle opveren leidde tot allerlei problemen zoals tekorten aan lege containers op allerlei plekken. Dat alles had al hogere kosten tot gevolg, die de afgelopen maanden doorzetten.

De economen van de bank rekenen op langere levertijden en daarmee stijgen de kosten verder. Mogelijk kunnen bedrijven klanten niet tijdig de beloofde goederen leveren. Als dat gebeurt, kunnen bouwprojecten vertraging oplopen. Vooral prefab-bouw, het bouwen met voorgeproduceerde onderdelen waarbij veel hout uit Azië wordt gebruikt, is daar gevoelig voor. Bij winkels betekent vertraging mogelijk minder verkopen en het afschrijven van een deel van de waarde.