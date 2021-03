Meldpunt geopend voor vals spel bij huizenjacht

Bericht delen via:

AMERSFOORT (ANP) - Kopers of verkopers van een huis die vinden dat ze zijn benadeeld bij een woningverkoop, kunnen dat voortaan melden bij Vereniging Eigen Huis (VEH). De belangenvereniging zegt verontrustende signalen binnen te krijgen over oneerlijke praktijken op de huizenmarkt en wil met een meldpunt nagaan hoe groot het probleem is

Een voorbeeld van vals spel is volgens VEH dat kopers bewust buitenspel worden gezet als zij zonder aankoopmakelaar een bod op een huis doen. Ook zouden huizenkopers die met voorbehoud van financiering op een huis bieden achter worden gesteld. Met zo'n voorbehoud is je bod alleen geldig als je als koper een hypotheek kunt bemachtigen, maar verkopers en makelaars verkiezen soms een bod zonder deze voorwaarde omdat dit tijd en onzekerheid scheelt.

VEH wil ook weten hoe groot het probleem is van verkopende en aankopende makelaars die samenspannen. Onlangs meldde Trouw dat makelaars soms onderling afspraken maken over de verkoop van woningen, waarbij alleen maar biedingen van klanten van bevriende makelaars worden doorgespeeld. Bij een rondvraag door de krant bij 130 makelaars en 100 vastgoedhandelaren in de Randstad meldde 10 procent dat er regelmatig dit soort akkoordjes worden gesloten.

De problemen zijn door de schaarste op de huizenmarkt acuter geworden. Het grootste deel van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. Vaak gebeurt dat via een inschrijving, waarbij alle geïnteresseerden voor een deadline een bod kunnen uitbrengen op een huis.