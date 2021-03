Bericht delen via:

PEKING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese smartphonemaker Xiaomi gaat elektrische auto's maken. Daar steekt het bedrijf, dat ook andere elektronica produceert, de komende tien jaar ongeveer 8,5 miljard euro in. In eerste instantie krijgt een losstaande divisie ongeveer 1,2 miljard euro voor de ontwikkeling van 'slimme voertuigen', liet het bedrijf weten in documenten die bij de beurs werden ingediend.

Vorige week lekte al uit dat Xiaomi interesse zou hebben in het maken van elektrische auto's, waarna de prijs van het aandeel Xiaomi flink steeg. Xiaomi lijkt zijn Amerikaanse branchegenoot Apple te volgen, die ook zou werken aan een zelfrijdende elektrische auto. Ook telecomconcern en smartphonemaker Huawei zou de markt voor elektrische auto's op willen.

Die bedrijven rekenen erop dat auto's steeds meer verbonden worden met elkaar en andere zaken zoals verkeerslichten, en steeds autonomer gaan rijden. Daardoor zien de techbedrijven kansen om de strijd met gewone automakers aan te gaan.