Nissan-advocaat: automaker hield familie in de gaten

TOKIO (ANP) - Het voormalige hoofd juridische zaken van Nissan werd door de automaker gevolgd en in de gaten gehouden. Ook kreeg Ravinder Passi te maken met degradaties en wraakacties van anderen in de top van het Japanse bedrijf, omdat hij zich afvroeg of een intern onderzoek naar toenmalig topman Carlos Ghosn wel passend was. Dat zegt hij in een interview met persbureau Bloomberg.

Passi heeft het dan ook over een angstcultuur bij Nissan, waar continu achter elkaars rug om zaken werden bekonkeld. Mensen die zich niet aan de officiële lijn hielden, werden daarna tegengewerkt. "Dit was geen normaal gedrag", zegt Passi over continue surveillance van hem en zijn familie. "Dit is een automaker, niet de KGB."

Volgens Passi was er nauwelijks toezicht van de directie op zaken als belangenverstrengeling door het hogere management bij Nissan, net als op de beloningen en aandelenopties van de bestuurders van het bedrijf. Terwijl de automaker een onderzoek instelde naar vermeende misstanden door Ghosn, kregen een aantal mensen die achter het onderzoek zaten forse aandelenpakketten.

Passi was onderdeel van een select groepje Nissan-managers dat van het onderzoek naar Ghosn wist. Naar eigen zeggen trok hij in twijfel of dat geheime onderzoek naar de topman wel ethisch was. Hij vertrok eind vorig jaar bij Nissan nadat zijn verantwoordelijkheden werden afgenomen en hij officieel naar een lagere functie terug werd gezet. Inmiddels is Passi een rechtszaak begonnen tegen Nissan in het Verenigd Koninkrijk, waarin hij claimt dat onrechtmatig ontslagen te zijn omdat hij een klokkenluider is.