Egyptische president: blokkade laat belang Suezkanaal zien

CAÏRO (ANP/RTR) - De blokkade van het Suezkanaal door een vastgelopen containerschip en de enorme file aan wachtende schepen door de opstopping laten zien hoe belangrijk de waterweg is voor de wereldwijde handel. Dat zei de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi. Het Suezkanaal is inmiddels weer toegankelijk voor verkeer nadat het schip de Ever Given maandag werd losgetrokken.

De Egyptische president bracht dinsdag een bezoek aan de Suez Canal Authority. De 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee is goed voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen via het Suezkanaal vervoerd.

De voorzitter van de Suez Canal Authority denkt dat er dinsdag 145 schepen door het kanaal kunnen gaan. Afgelopen nacht gingen al 113 vaartuigen door de waterweg. Hij hoopt dat de vloot van wachtende schepen binnen drie tot vier dagen helemaal is weggewerkt.