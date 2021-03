Economisch sentiment Nederland aanzienlijk verbeterd

BRUSSEL (ANP) - Nederlanders waren in maart veel positiever over de economische situatie in vergelijking met een maand eerder. Dat is in lijn met het algehele sentiment in de Europese Unie en de eurozone, waar ook sprake was van een verbetering van het consumentenvertrouwen. Dat staat in een nieuwe raming van de Europese Commissie.

Brussel ging niet direct in op de oorzaak van het gestegen vertrouwen in Nederland. In Duitsland, de grootste economie van de EU, was de stijging van het vertrouwen het sterkst. Ook in andere grote economieën als Italië, Frankrijk en Spanje verbeterde het sentiment aanzienlijk.

In de industrie verbeterde het vertrouwen voor de vierde maand op rij. Dat ligt volgens de Europese Commissie aan een drietal positieve ontwikkelingen. Zo is de verwachting voor de productie in doorsnee verbeterd en lag er in gemiddeld meer werk op de plank. Daarnaast lukt het bedrijven steeds beter om voorraden toereikend te maken.

Verder was ook het sentiment in de dienstensector in Europa positiever, vooral door verbeterde vooruitzichten. Onder de dienstensector vallen bijvoorbeeld de horeca en de toerismesector, die hard geraakt zijn door de coronacrisis. Met de verdere uitrol van het vaccinatieprogramma groeit het vertrouwen dat horeca in veel landen snel weer open mag en dat op termijn ook reizen weer zijn toegestaan.

Bij de detailhandel was anders dan een maand eerder ook sprake van een opleving. Datzelfde gold voor de financieel dienstverleners. Het vertrouwen in de bouwsector nam eveneens verder toe.

De verbeteringen zijn ook in de verwachtingen voor de werkgelegenheid te merken, deze graadmeter ging omhoog. In de industrie was hier zelfs sprake van een stijging tot een niveau van voor de crisis.