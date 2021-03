Topman Blokker: blij dat spullen onderweg zijn uit Suezkanaal

AMSTERDAM (ANP) - Topman Michiel Witteveen van Mirage Retail Group, moederbedrijf van winkelketens als Blokker, Intertoys en BCC, is blij dat de blokkade van het Suezkanaal voorbij is en dat containers geladen met spullen voor zijn winkels weer onderweg zijn naar Nederland.

Witteveen had eerder zijn zorgen geuit over de blokkade van het Suezkanaal door het vastgelopen containerschip Ever Given en bevoorrading van de winkels als de opstopping lang zou gaan duren. Er werd zelfs overwogen om bepaalde artikelen te laten invliegen, maar dat is volgens Witteveen nu niet meer aan de orde aangezien het schip maandag werd losgetrokken en de Egyptische waterweg weer toegankelijk is voor verkeer. Hij wijst er wel op dat door de opstopping grote drukte zal gaan ontstaan in de Rotterdamse haven, wat ook voor problemen kan gaan zorgen.

De Ever Given werd vrijgemaakt met behulp van bergers van het Nederlandse Smit Salvage, onderdeel van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis. Witteveen zei het mooi te vinden dat een Nederlandse oplossing uitkomst heeft geboden bij het lostrekken van het schip. "Erg knap gedaan van ze."

Directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) zegt dat de problemen in het Suezkanaal met een sisser zijn afgelopen, want een veel langere blokkade had voor flinke verstoringen bij de bevoorrading van winkels gezorgd. Het zal er volgens hem nu van afhangen hoe voorspoedig de file aan schepen uit het Suezkanaal in de haven van Rotterdam kan worden verwerkt. Daarbij is logistieke planning van het grootste belang, aldus Peters.

Hij wijst er verder op dat de opstopping van het Suezkanaal de afhankelijkheid en kwetsbaarheid laat zien van de grote invoer uit Azië en dan met name uit China. Peters vindt dat er op Europees niveau gekeken moet worden naar mogelijkheden om die afhankelijkheid te verminderen, bijvoorbeeld door meer producten in Europa zelf te gaan maken in plaats van ze te importeren uit Azië.