EU-boete kredietbeoordelaar Moody's om belangenverstrengeling

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese beurstoezichthouder European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een boete van 3,7 miljoen euro opgelegd aan kredietbeoordelaar Moody's vanwege belangenverstrengeling. Volgens de beurswaakhond van de Europese Unie heeft Moody's regelgeving hierover geschonden.

Ratingbureaus mogen geen nieuwe kredietbeoordelingen geven over bedrijven waarin hun eigen aandeelhouders een belang van meer dan 10 procent bezitten of lid van het hogere management zijn. Moody's deed dit wel, zo stelt de ESMA. Ook gaf Moody's geen volledige openheid over belangenverstrengelingen en was er gebrekkig intern toezicht op naleving van de regels. De ESMA spreekt van nalatigheid door Moody's op dit gebied.

De overtredingen vonden plaats tussen 2013 en 2017 door onderdelen van Moody's in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland. Volgens Moody's was er geen sprake van opzet en werd de kwaliteit van de kredietbeoordeling niet beïnvloed. Er zijn stappen genomen om vergelijkbare overtredingen in de toekomst te voorkomen, aldus Moody's.

Moody's behoort samen met S&P Global en Fitch tot de drie belangrijkste kredietbeoordelaars. Fitch kreeg een paar jaar geleden een boete van de ESMA van 5,1 miljoen euro voor een vergelijkbare zaak.