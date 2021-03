Maker prullenbakken en keukengerei Brabantia groeit door crisis

VALKENSWAARD (ANP) - Interieurmerk Brabantia, bekend van onder andere prullenbakken, keukengerei en broodtrommels, profiteert duidelijk van de coronacrisis. Het bedrijf zag de omzet vorig jaar met een kwart groeien tot 143 miljoen euro en ziet ook dit jaar zonnig in. Doordat consumenten veel thuis zullen zitten door de lockdownmaatregelen blijft het aantal bestellingen groeien, meldt het bedrijf in een toelichting op de jaarcijfers.

Brabantia haalt het gros van zijn omzet inmiddels via onlineverkopen binnen. Bijna 60 procent van de opbrengsten wordt digitaal behaald. Dat was in 2012 nog geen 10 procent. De producten van Brabantia worden wereldwijd in negentig landen verkocht. Brabantia mikt naast groei op eigen kracht, ook op overnames en dan met name internationaal.

Brabantia begon in 1919 als Van Elderen & Co in het Brabantse Aalst. Van fabriek voor melkkannen, vergieten en trechters groeide het bedrijf uit tot een internationaal interieurmerk. De eerste pedaalemmers rolden van de band in 1952. Brabantia's iconische Patrice-print voor bijvoorbeeld koekblikken - een soort bloem op een oranje achtergrond - zag in 1969 het levenslicht.

Brabantia telt meer dan duizend medewerkers. Een klein deel daarvan werkt in Nederland. De logistiek en productie vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk, België, Letland en China.