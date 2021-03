'Pensioenuitvoerders APG en PGGM investeren indirect in Myanmar'

DEN HAAG (ANP) - Pensioenuitvoerders APG en PGGM hebben belangen in bedrijven die sterke zakelijke banden hebben met de militaire junta in Myanmar. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Justice for Myanmar, waar de Volkskrant eerder over berichtte.

Het gaat in totaal om bijna 2,3 miljard dollar aan beleggingen in onder meer bedrijven in de olie- en gasindustrie, vastgoed en infrastructuur, maar ook een bedrijf dat militaire technologie levert aan Myanmar. Ook een Indiase onderneming die betrokken is bij de aanleg van een haven, heeft de steun van PGGM en APG.

In Myanmar is het al langere tijd onrustig. Het leger pleegde bijna twee maanden geleden een coup en zette de democratisch gekozen regeringsleider Aung San Suu Kyi vast. Sindsdien protesteren inwoners in het land tegen de machtsovername en treden ordetroepen hard op. Daarbij vielen al honderden doden.

Pensioenuitvoerders PGGM en APG zeggen in een reactie de uitkomsten van het rapport te bekijken. Een woordvoerder van PGGM zegt de inhoud van het rapport niet te kennen. Daarmee is het voor hem niet direct mogelijk om op de aantijgingen te reageren.

Zijn collega van APG benadrukt dat er niet direct wordt geïnvesteerd in het land. Met ondernemingen die direct of indirect contact hebben met het militaire regime is contact en wordt waar nodig opgetreden. Volgens APG is het in sommige gevallen belangrijk om bij bedrijven als investeerder aan tafel te zitten om veranderingen teweeg te brengen.

PGGM zegt dat de beleggingsportefeuille voortdurend wordt getoetst, waarbij wordt gekeken of bedrijven zich houden aan goed ondernemerschap op het gebied van bijvoorbeeld milieu, mensenrechten en arbeidsvoorwaarden. Waar nodig wordt de dialoog gezocht en in het uiterste geval de investering teruggetrokken. Ook APG spreekt waar nodig bedrijven aan op hun gedrag. Dat deed het bedrijf eerder onder meer bij de Amerikaanse webwinkelreus Amazon over arbeidsvoorwaarden en bij het Koreaanse energiebedrijf KEPCO met betrekking tot investeringen in kolencentrales.

Volgens APG is het terugtrekken van een investering pas het laatste middel. Ook PGGM legt uit dat in sommige gevallen meer kan worden bereikt bij bedrijven die het niet goed doen, door ze tot verandering aan te zetten, dan te investeren in bedrijven die het al wel goed doen.