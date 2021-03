Amsterdamse beursnieuweling InPost verdubbelt omzet in coronajaar

LUXEMBURG (ANP) - De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost heeft vorig jaar zijn omzet verdubbeld. Het bedrijf dat onlangs naar de beurs in Amsterdam ging, profiteerde van de sterke toename van onlineshoppen door de coronacrisis.

InPost heeft in Polen een heel netwerk van zogeheten Automated Parcel Machines (APM's), die bijvoorbeeld bij supermarkten, tankstations of ov-punten staan. Dat zijn kluizen waar pakketjes afgeleverd kunnen worden, die mensen vervolgens kunnen ophalen. Buiten Polen is InPost al actief in het Verenigd Koninkrijk met APM's.

Doordat consumenten door winkelsluitingen veelal gedwongen waren om online te winkelen, steeg het aantal pakketten dat via InPost werd afgeleverd tot 310 miljoen. Dat waren er een jaar eerder 144 miljoen. Dit leverde het bedrijf een omzet van 2,5 miljard zloty op, omgerekend bijna 536 miljoen euro.

Bij die forse groei verhoogde het bedrijf zijn winstgevendheid ook fors. Dat kwam doordat de pakketkluizen vergeleken met het voorgaande jaar een groter deel van de inkomsten voor hun rekening namen ten opzichte van de andere logistieke diensten van InPost, en de winstmarges daarop zijn hoger. Het techbedrijf sloot 2020 daarom af met een nettowinst van 361,4 miljoen zloty, tegenover 50,8 miljoen zloty in het voorgaande jaar.

InPost ging in januari naar de beurs in Amsterdam. Die stap leverde 2,8 miljard euro op voor bestaande aandeelhouders die bij de beursgang hun stukken verkochten.