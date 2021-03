AEX breekt mogelijk weer door 700-puntengrens heen

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index zet dinsdag naar verwachting de 'aanval' op de 700-puntengrens voort. De hoofdindex wist een dag eerder al voor het eerst in 21 jaar die grens te bereiken, maar sloot uiteindelijk op 697,94 punten. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, blijven zorgen voor optimisme op de beursvloeren.

Ook houden beleggers de ontwikkelingen rond het Amerikaanse hedgefonds Archegos in de gaten. Het fonds kon niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Grote banken als het Japanse Nomura, het Zwitserse Credit Suisse en de Amerikaanse banken Goldman Sachs, Morgan Stanley en Citigroup, moesten daardoor hun posities in Archegos afbouwen wat leidde tot een enorme aandelenverkoop.

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine winsten te openen. De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag overwegend vooruit.

Levering nieuwe vaccins

In de strijd tegen het coronavirus wordt het vaccin van Janssen (Johnson & Johnson) vanaf 19 april aan Europa geleverd. Nederland verwacht volgende maand bijna 170.000 Janssen-vaccins. De farmaceut wil in het tweede kwartaal in totaal 3 miljoen vaccins leveren. Uit een onderzoek van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bleek daarnaast dat wanneer iemand een enkele prik van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna heeft gekregen, de kans op besmetting met het coronavirus al met 80 procent daalt.

Op het Damrak liet bouwer BAM weten zijn Zwitserse dochteronderneming BAM Swiss te verkopen aan Implenia. Een verkoopprijs werd niet gegeven. Bij BAM Swiss werken ongeveer 45 mensen en het onderdeel is goed voor een omzet van 45 miljoen euro. Bodemonderzoeker Fugro kondigde aan Seabed Geosolutions voor 16 miljoen dollar te verkopen aan PXGEO Seismic Services.

Ook Boskalis blijft in de belangstelling staan. Het vlottrekken van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal gaat de baggeraar en maritiem dienstverlener geen miljoenen opleveren. "Dit heeft geen effect op de jaarwinst van Boskalis", zei topman Peter Berdowski. Wel is hij zich bewust van de extra naamsbekendheid die de klus kan opleveren.

De euro was 1,1761 dollar waard, tegenover 1,1779 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 61,23 dollar. Een vat Brent-olie werd 0,6 procent goedkoper op 64,61 dollar.